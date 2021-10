Česko má první nabíječky napájené pouze obnovitelnou elektřinou

První nabíjecí hub pro elektromobily v Česku napájený pouze obnovitelnou elektřinou byl právě slavnostně otevřen v Lovosicích. Jde zároveň o největší nabíjecí hub v ČR. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci města, Ministerstva průmyslu a obchodu, Škody Auto a oborových asociací.

Lovosická nabíjecí stanice je napájena elektřinou vyrobenou v nedaleké malé vodní elektrárně na Labi, v obci Píšťany. Elektrárna má výkon skoro 3 MW a běží prakticky nepřetržitě. Celková kapacita hodinového nabíjení odpovídá energii potřebné k ujetí 15 000 km.

Hub obsahuje 16 nabíjecích stanic: 4 provozuje Ionity, dalších 8 Tesla Supercharger a 4 jsou pro město Lovosice. Pro případ ojedinělé odstávky výroby v malé vodní elektrárně má nabíjecí hub připravené záložní napájení ze sítě. Čistou a levnou elektřinou je kromě nabíječek napájen ještě zimní stadion, krytý plavecký bazén a další sportoviště města.

„Jako největší prodejce elektromobilů na českém trhu považujeme za důležité, aby výstavba infrastruktury pro veřejné dobíjení i nadále držela krok s dynamickým růstem počtu elektromobilů na českých silnicích. V souladu se strategickými cíli Národního akčního plánu čisté mobility by mělo být vybudováno 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030. Do budoucna se musí rozšiřování infrastruktury více řídit dle budoucí poptávky, nikoliv dle aktuální potřeby. Česká republika nesmí zůstat v rámci Evropy pozadu,“ řekl k tomu Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě Škoda Auto Česká republika.

„V Česku máme potenciál obnovitelných zdrojů na pokrytí nabíjení až padesátkrát víc elektromobilů, než jich Ministerstvo dopravy do roku 2030 očekává,” dodal Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

zdroj: tisková zpráva